Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 644 огневых задачи.

За прошедшие сутки силы обороны Украины на Таврическом направлении обезвредили 16 единиц вооружения и военной техники противника, а также ликвидировали больше чем роту российских оккупантов.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях, и активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.

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Как отметил Тарнавский, за прошедшие сутки враг 26 раз атаковал наши позиции, однако успеха не имел и отошел назад.

"Применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, граничащие с линией соприкосновения. Для корректировки огня артиллерии противник использует БПЛА. В целом, на Таврическом направлении в течение суток зафиксировано 376 обстрелов", - заявил командующий.

Он проинформировал, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 644 огневых задач.

"Речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее. Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты (численность в российской роте составляет от 90 до 120 человек - УНИАН). Уничтожено и повреждено 16 единиц вооружения и военной техники противника. В частности, 5 танков, БМП, БТР, ББМ, КШМ, 2 БПЛА "Supercam", беспилотник "Zala", БпЛА "Орлан-10" и автомобильная техника", - сообщил Тарнавский.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника по состоянию на утро 8 мая составили 194 тыс. 970 человек. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 540 оккупантов. Также за минувшие сутки было уничтожено 7 вражеских танков и 5 боевых бронированных машин.

В утренней сводке Генштаба сегодня сообщалось, что за последние сутки ВСУ отбили 55 вражеских атак. Россияне пытаются наступать на четырех основных направлениях - Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

Что касается Бахмута, россияне продолжают пытаться захватить город. За эти сутки произошло 29 боестолкновений на Бахмутском направлении, рассказал спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый. На этом направлении ликвидировано более 120 россиян.

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