Россия в Украине потеряла еще четыре танка, поделился Генштаб ВСУ.

Потери россиян в Украине стремительно вплотную приблизились к новой психологической отметке.

За сутки на нашей земле ликвидировали 610 врагов, и теперь общие потери противника составляют 196920 захватчиков, сообщил в четверг, 11 мая, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Кроме того, уничтожено еще много вражеской техники и вооружения, в том числе: четыре танка, 12 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, две реактивных системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, три беспилотника оперативно-тактического уровня, две единицы спецтехники, а также 10 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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Напомним, общие вражеские потери на нашей земле на 10 мая составляли примерно 196310 оккупантов.

Ситуация на фронте в Украине - сейчас это стоит знать

Генштаб ВСУ утром 11 мая в своей сводке сообщил, что российские захватчики на ряде направлений пытались вести наступательные действия, но потерпели поражения. В частности, наступления противника провалились на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Ранее стало известно, что противники под натиском защитников Украины под Бахмутом на некоторых участках фронта отступили на несколько километров.

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