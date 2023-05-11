Всего, за сутки российские захватчики совершили более 30 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Силы обороны Украины отразили многочисленные атаки российских захватчиков в районе Марьинки Донецкой области. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток враг совершил более 30 атак на указанных участках фронта", - говорится в сводке.

В частности, самые ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка.

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Как отметили в Генштабе, на Купянском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Отрадное, Двуречанское, Каменка, Тополя, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

При этом, на Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имел. Нанес авиационный удар по населенному пункту спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское Луганской области, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Берестовое и Веселое Донецкой области.

Как отметили в Генштабе, на Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление.

В частности, продолжаются бои в городе Бахмут. В течение суток российские оккупанты совершали безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ступочки. Также захватчики нанесли авиационный удар по районам населенных пунктов Бахмут, Курдюмовка и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецк, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

Кроме того, на Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Враг совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области. "На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка", - сказано в сводке.

В то же время, в Генштабе отметили, что вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Острое, Георгиевка, Марьинка и победа Донецкой области.

Также, на Шахтерском направлении в течение суток враг вел наступательные действий в районе Новомихайловки, но успеха не имел. Враг нанес авиаудары вблизи Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Прасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Малая Токмачка, Омельник и Кизомис. Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. В частности - это Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Веселое, Львовское, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Вместе с тем, на Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

В течение суток враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области и Кренидовка, Зноб-Новгородское, Уралово Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасиловка, украинское, Искрисковщина, Белополье, Ястребино, Кондратовка и Басовка Сумской области, а также Гурьев, Глубокое, Старица, Бугроватка, Огурцовое, Гатище, Волчанск, Тихое, Синельниково, Зыбино, Бочково, Бударки и Большой Бурлук на Харьковщине.

Война в Украине - главное

Несмотря на заявления главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина, Бахмут остается эпицентром всех боевых действий на Донбассе, хотя, как утверждает эксперт Александр Коваленко, в ВСУ тоже есть на этом направлении "определенные успехи".

В этот день Россия активизировала в Черном море разведку беспилотниками. Уровень ракетной угрозы остается высоким, но, возможно. оккупантам нужна пауза.

Под новые обстрелы РФ попала и Херсонщина. В то же время украинская авиация нанесла два удара по расположению подразделений противника в Каховском районе.

Всего, с начала полномасштабного вторжения РФ, ВСУ ликвидировали уже 196 920 захватчиков, из них 610 за минувшие сутки.

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