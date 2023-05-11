В результате ракетной атаки разрушены частные дома, многоэтажки, автомобили. Также есть пострадавшие.

Армия РФ в четверг, 11 апреля, нанесла ракетный удар по городу Славянск: на местах прилета бушует пожар.

Подробности рассказал мэр города Вадим Лях. По его данным, враг нанес значительные разрушения ракетами С-300. В результате атаки пострадали частные дома, 2 многоэтажки и автомобили.

Также оккупанты полностью уничтожили частный дом местной жительницы. Она получила ранения.

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Армия РФ нанесла сокрушительный удар по Славянску 14 апреля

Напомним, что 14 апреля российские захватчики во время массированного ракетного удара по Украине ударили по жилым домам в городе Славянск. Тогда ракеты С-300 оккупанты запустили по трем многоэтажкам и убили 15 человек.

Украинцы до сих пор не могут оправиться от этой трагедии. В частности, убитая горем Анастасия потеряла под завалами родных - сына и мужа. Подробности ее истории выяснили журналисты.

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