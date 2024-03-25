Городские власти сообщили о падении обломков в столице.

В понедельник утром, 25 марта, в Киеве, который недавно подвергся массированной ракетной атаке, снова прозвучала серия взрывов сразу после того, как начали объявлять воздушную тревогу. В Киевской городской государственной администрации сообщили, что в столице работает ПВО.

В КГГА добавили, что по предварительной информации, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Поврежден жилой дом. Оперативные службы следуют на место происшествия.

В то же время председатель КГГА Виталий Кличко сообщил, что есть вызовы экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы. Подразделения аварийно-спасательных служб направляются на места. Данные уточняются.

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В сети сообщают об огромном столбе дыма на одним из жилых домов и большом задымлении над городом.

В КГВА добавили, что, по предварительным данным, в результате ракетной атаки поврежден многоэтажный дом в Печерском районе. Также, предварительно, зафиксировано падение обломков в Соломенском и Днепровском районах. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

По словам председателя Киевской городской государственной администрации Сергея Попко, в Голосеевском районе города в лесополосе обнаружены обломки ракеты. Предварительно, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Виталий Кличко уточнил, что в Печерском районе в результате падения обломков ракеты разрушения в нежилом трехэтажном здании. Экстренные службы работают на месте. Теперь обнаружили одну пострадавшую. Ей медики оказали помощь на месте.

В КМВА подтвердили, что в Печерском районе, предварительно повреждено многоэтажное нежилое здание. Без последующего горения. Оперативная служба работает на месте. Предварительно, пострадал один человек.

По состоянию на 11:24 известно о четырех пострадавших в Печерском районе. Двум женщинам медики оказали помощь на месте. Двоих, в том числе 16-летнюю девушку, госпитализировали, сообщил Кличко.

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