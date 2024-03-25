Обозреватель напомнил, что перспективными носителями "Цирконов" являются тяжелые атомные ракетные крейсеры.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко усомнился в том, что утром 25 марта российские войска ударили по Киеву ракетами "Циркон" с территории временно оккупированного Крыма.

"3М22 "Циркон" - это условно маневрирующая гиперзвуковая крылатая ракета… Дальность полета ракеты - от 250 до 500 км на малых высотах и до 740 км по полубаллистической траектории. При заправке ракеты специфическим, специально для нее созданным топливом, дальность полета может быть увеличена до 1 тыс км. То есть, до Киева вполне долетает. Но. Ракета "Циркон" - это не КРМБ "Калибр". Для нее нужны уникальные пусковые установки и уникальные носители", - объяснил эксперт.

По его словам, перспективными носителями "Цирконов" являются на сегодня "полумертвые" тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 "Орлан":

Видео дня

"А именно не боеспособный "Петр Великий" и находящийся в вечном ремонте "Адмирал Нахимов". Также эту ракету могут применять АПЛ проекта 885М "Ясень-М" и 949А "Антей" и ни одной, из которых нет в Черном море… Еще перспективными носителями "Цирконов" могут стать фрегаты проекта 22350М. Но именно в модификации "М", закладка которых даже не стартовала! Из чего возникает вопрос, а ими ли вообще стреляли?" - задался вопросом Коваленко.

Он не исключает, что россияне могли создать сухопутную, мобильную установку для "Цирконов", но об этом не сообщалось "даже на базовом уровне сплетен и конспирологии".

"А сам процесс такой интеграции вряд ли по силам российскому ВПК. Утаить же такое достижение кулибиных было бы сложно. Поэтому, был это 3М22 "Циркон", или П-800 "Оникс", или некий иной образец ракетного вооружения российских оккупационных войск - оставим на суд официальных источников, а уже после официального сообщения будем делать выводы. Но, что в первом, что во втором, что даже в третьем случае - выводы могут быть весьма диссонирующими", - констатировал эксперт.

Удар по Киеву 25 марта - что сообщалось

Как писал УНИАН, утром 25 марта российские войска запустили две баллистические ракеты по Киеву из Крыма.

По состоянию на 12:30 было известно о том, что количество пострадавших от удара возросло до семи человек.

Вас также могут заинтересовать новости: