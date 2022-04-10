На Николаевском направлении общие потери врага только за эту ночь составили 70 человек и 7 единиц техники.

Зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34, пытавшийся атаковать Николаев.

Об этом сообщило оперативное командование "Юг" на своей странице в Facebook, информируя о текущей оперативной обстановке в Одесской области.

Отмечается, что оккупанты пытаются улучшить свое положение на Николаевском направлении, но наши войска продолжают уничтожать врага, оттесняя противника с занимаемых позиций и уничтожая его ресурсы.

"Общие потери врага только за эту ночь составили 70 орков и 7 единиц техники", - информирует командование.

В Херсонской области, согласно сообщению, орки развернули ремонтные мастерские для техники и полевые госпитали.

Обстановка в Черном море существенных изменений не претерпела за минувшие сутки. Корабельно-катерные группы противника продолжают блокировочную деятельность. Вероятность нанесения ракетного удара остается высокой, не оставляет враг и дерзких планов высадки десанта.

"Обращаем внимание, что силы охраны и обороны региона приняли исчерпывающие меры по противодействию возможным угрозам. А значит, прогулки вдоль побережья, посещение мест прибрежного отдыха сейчас не ко времени и могут быть опасными", - подчеркивается в сообщении.

Людей призывают соблюдать условия действия комендантского часа, объявленного в Одесской области с 21.00 9 апреля до 06.00 11 апреля с целью сохранения обстановки стабильной и контролируемой.

Как сообщал УНИАН, ночью над Днепропетровской областью украинские военные сбили два вражеских беспилотника.