Метко отработали украинские артиллеристы и авиация.

За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины разгромили скопление техники и склады боеприпасов оккупантов на южных рубежах обороны.

Об этом сообщает Оперативное командование "Пивдень" в Facebook.

Общие потери врага на юге за сутки составили 65 захватчиков. Вблизи Снигиревки на Николаевщине россияне потеряли очередной склад боеприпасов. По цели отработали два украинских штурмовика.

Украинские артиллеристы уничтожили комплексную аппаратную связку "Редут-2УС", а также 11 единиц бронированной и автомобильной техники.

Русские также поднимали в небо авиацию, но безрезультатно.

"Вражеский истребитель Су-35 из района Новой Каховки пытался атаковать ракетой "воздух-воздух" наши самолеты, но успеха не имел. Наши авиаторы справились с задачей без потерь", – отметили в ОК "Пивдень".

Ракетно-артиллерийские подразделения ударили по скоплению вооружения, вражеской техники и склада боеприпасов в районе райского Новокаховской общины на Херсонщине. Вблизи Берислава был уничтожен еще один российский склад с БК.

"Объекты уничтожены. Потери уточняются", – резюмируют в "Юге".

Как сообщал УНИАН, воины Вооруженных сил Украины нанесли сокрушительный удар по скоплению оккупантов во временно захваченном Бериславе Херсонской области. Удалось ликвидировать более ста россиян. Их вывозили грузовиками.

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