В результате удачной атаки украинским воинам удалось ликвидировать более ста россиян.

Воины Вооруженных сил Украины нанесли сокрушительный удар по скоплению оккупантов во временно захваченном Бериславе Херсонской области. Удалось ликвидировать более ста россиян. Их вывозили грузовиками.

Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

По его данным, ВСУ попали в промзону, где оккупанты обустроили административное здание и ангар с бензовозами. Ликвидированных оккупантов вывозили на четырех грузовиках ЗИЛ-130.

"Из-за по-народному "вакуумного" взрыва-более 100 "двухсотых" россиян, которых вывозили четырьмя 130-ми ЗИЛами. Плюс контуженные и покалеченные взрывной волной – обречены на вечные муки до конца жизни. Плюс обгоревшие от взорванных бензовозов. Встречай, Россия, свое "добро" назад, если свои же по дороге где-то не сожгут, чтобы не заморачиваться", - написал политик.

Хлань подчеркнул, что на оккупированных территориях Украины для захватчиков не осталось надежного убежища. ВСУ везде достанут.

Как сообщал УНИАН, украинские воины регулярно уничтожают российские склады боеприпасов и скопления техники на временно оккупированной территории Херсонщины. Недавно украинские штурмовики дважды нанесли огневое поражение по опорному пункту, пункту поставки боекомплекта и по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в районе Благодатного и Давыдова Брода.

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