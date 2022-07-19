Воины Вооруженных сил Украины нанесли сокрушительный удар по скоплению оккупантов во временно захваченном Бериславе Херсонской области. Удалось ликвидировать более ста россиян. Их вывозили грузовиками.
Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
По его данным, ВСУ попали в промзону, где оккупанты обустроили административное здание и ангар с бензовозами. Ликвидированных оккупантов вывозили на четырех грузовиках ЗИЛ-130.
"Из-за по-народному "вакуумного" взрыва-более 100 "двухсотых" россиян, которых вывозили четырьмя 130-ми ЗИЛами. Плюс контуженные и покалеченные взрывной волной – обречены на вечные муки до конца жизни. Плюс обгоревшие от взорванных бензовозов. Встречай, Россия, свое "добро" назад, если свои же по дороге где-то не сожгут, чтобы не заморачиваться", - написал политик.
Хлань подчеркнул, что на оккупированных территориях Украины для захватчиков не осталось надежного убежища. ВСУ везде достанут.
Как сообщал УНИАН, украинские воины регулярно уничтожают российские склады боеприпасов и скопления техники на временно оккупированной территории Херсонщины. Недавно украинские штурмовики дважды нанесли огневое поражение по опорному пункту, пункту поставки боекомплекта и по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в районе Благодатного и Давыдова Брода.