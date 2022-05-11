Отметим, на Харьковском направлении российские оккупанты перешли к обороне.

В Харьковской области освобожден еще один населенный пункт - Питомник.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил. Подразделения оккупантов перешли к обороне с целью замедления темпа наступления наших войск. В ходе успешных действий подразделений Вооруженных сил Украины освобожден населенный пункт Питомник Харьковской области", - отмечается в сообщении.

В то же время на подавляющем большинстве временно занятых территорий Харьковской области, с целью предотвращения передачи информации о перемещении российских войск, оккупанты глушат сети сотовой связи.

"Местные жители многих населенных пунктов остаются без электроэнергии и воды. Выезд на территорию, подконтрольную Украине, российскими оккупантами запрещен", - отметили в Генштабе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ВСУ постепенно оттесняют российских оккупантов от Харькова. В то же время он призвал украинцев, особенно тех, кто в тылу, "не распространять чрезмерных эмоций".

Напомним, по данным главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного 5 мая Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях.

По данным экспертов, наступление ВСУ в Харьковской области усложняет для оккупационных сил РФ обстановку на Донбассе.

Вас также могут заинтересовать новости: