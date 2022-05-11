Продвижение украинских войск в Харьковской области вскоре может поставить под угрозу линии снабжения подразделений армии РФ на Изюмском плацдарме.

Наступление Вооруженных сил Украины в Харьковской области осложняет для оккупационных сил Российской Федерации обстановку на Донбассе.

Как сообщает ERR об этом говорится в оперативной сводке разведывательного центра Сил обороны Эстонии о боевых действиях в Украине.

В частности, говорится, что продвижение украинских войск в Харьковской области вскоре может поставить под угрозу линии снабжения подразделений армии РФ на Изюмском плацдарме.

Также сообщается, что информация о целях возможного контрнаступления украинцев противоречива. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться отбросить противника на исходные рубежи, которые существовали на момент 23 февраля, или же постараться освободить всю территорию страны.

"Вполне возможно, что для предотвращения последнего сценария РФ может включить оккупированные территории в свой состав. В этом случае было бы проще создать впечатление о том, что Украина пытается захватить часть России", - отметили в разведывательном центре Сил обороны Эстонии.

Как сообщал УНИАН, 10 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы постепенно оттесняют российских оккупантов от Харькова. В то же время он призвал украинцев "не распространять чрезмерных эмоций" в ожидании побед.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 10 мая, в Харьковской области освобождены от российских оккупантов ряд населенных пунктов. Выбитые оккупанты из населенных пунктов Черкасские Тишки, Российские Тишки, Рубежное и Байрак.

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