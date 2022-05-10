По словам Игоря Терехова, нужно подождать буквально несколько дней, чтобы убедиться в стабилизации ситуации в городе.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что для более безопасного возвращения жителей и предпринимателей в город нужно подождать несколько дней и убедиться в отсутствии массированных обстрелов и бомбардировок.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

"Впервые с начала российского вторжения, мы уже второй день живем без постоянных обстрелов Харькова. Город оживает на глазах и начинает работать бизнес. Но, я хочу попросить у всех желающих вернуться харьковчан и предпринимателей, подождать буквально несколько дней, пока наши мужественные защитники вытесняют российского агрессора с территории Харьковской области", - отметил Терехов.

Мэр Харькова объяснил, что такая осторожная рекомендация относительно сроков возвращения связана с желанием городских властей убедиться в том, что в городе будет более безопасно, а российские войска снова не начнут массированную атаку ракетными обстрелами и бомбардировками.

"Я хочу, чтобы жители и предприниматели уже строили планы о возвращении в родной Харьков. Но, в то же время, прошу еще немножко подождать для более безопасного возвращения в город", - подчеркнул Терехов.

Ситуация на Харьковщине:

По данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 10 мая, в Харьковской области освобождены от российских оккупантов ряд населенных пунктов. Выбиты оккупанты из населенных пунктов Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

Также сообщается, что из-за значительных потерь на территории Харьковской области подразделения оккупантов выводятся на восстановление в Россию. Кроме того, значительная часть личного состава военной службы по контракту, которая осталась, написала рапорты на увольнение.