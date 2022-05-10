В то же время он призвал украинцев "не распространять чрезмерных эмоций" в ожидании побед.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Вооруженные Силы Украины постепенно оттесняют российских оккупантов от Харькова.

Об этом он сказал в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале президента.

"Вооруженные силы нашего государства обеспечили нам всем хорошие новости из Харьковской области. Постепенно оттесняют оккупантов от Харькова", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех защитников и защитниц Украины, которые держат оборону и проявляют сверхчеловеческую силу, чтобы изгнать армию захватчиков.

"Когда-то вторую по мощности армию мира", - добавил президент.

В то же время он призвал украинцев, особенно тех, кто в тылу, "не распространять чрезмерных эмоций".

"Не стоит создавать такую атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно и даже ежедневно ожидаются определенные победы. Вооруженные силы Украины делают все для освобождения нашей земли и наших людей. Для освобождения всех наших городов: Херсон, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и всех остальных", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 10 мая, на Харьковщине освобожден от российских оккупантов ряд населенных пунктов. Выбиты оккупанты из населенных пунктов Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

Также сообщается, что из-за значительных потерь на территории Харьковской области подразделения оккупантов выводятся на восстановление в Россию. Кроме того, значительная часть личного состава военной службы по контракту, которая осталась, написала рапорты на увольнение.

Напомним, по данным главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного 5 мая Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях.