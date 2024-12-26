Речь идет об объекте ВПК в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.

Силы обороны Украины высокоточным ударом поразили завод по производству твердого топлива для баллистических ракет в Ростовской области Российской Федерации. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

"На днях Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли высокоточный удар по объекту военно-промышленного комплекса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области", - сказано в сообщении.

В частности, РФ использовала это предприятие для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет, которые применяются для поражения объектов украинской гражданской инфраструктуры, таких как больницы, жилые дома и электростанции.

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"Данное огневое поражение - часть из всеобъемлющей кампании по ослаблению возможностей вооруженных сил Российской Федерации реализовывать террористические атаки против мирных граждан Украины", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на днях дальнобойные дроны Службы безопасности Украины устроили адский "хлопок" на складе боеприпасов полигона "Кадамовский". Этот полигон является одним из крупнейших в РФ и расположен вблизи населенного пункта Новочеркасск Ростовской области.

По данным издания The Economist, Украина работает над развитием ракетной промышленности на фоне возможных проблем с западной помощью в будущем. Одной из ракет, над которой ведется работа, является "Трембита".

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