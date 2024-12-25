В СНБО сообщили, что враг понес потери среди офицерского состава.

В Курской области РФ Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту управления 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (ОБрМП) ВС РФ. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Говорится, что этой ночью Вооруженные силы Украины нанесли удары по расположению пункта управления 810 бригады ВС РФ, который расположен в заброшенном гражданском здании населенного пункта Льгов Курской области.

"Данное огневое поражение - часть всеобъемлющей кампании по ослаблению возможностей Вооруженных сил Российской Федерации координировать военные операции против народа Украины. Вооруженные силы Украины могут наносить поражения в любом месте и в любое время для защиты украинского народа от российской агрессии", - отмечается в заявлении украинских военных.

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко, враг понес потери среди офицерского состава.

В сети опубликовали видео предположительно с последствиями удара во Льгове. Российские власти сообщили, что в результате атаки 4 человека погибли, 5 ранены, поврежден гаопровод, 12 авто и несколько домов.

Удар по российским морпехам во Льгове Курской области - видео

810-я ОБрМП ВС РФ - что известно

По данным из открытых источников, 810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты (810 ОБрМП, в/ч 13140) - военное соединение морской пехоты ВМФ РФ. Местом дислокации является временно оккупированный Севастополь. Бригаду планировали использовать для десантной высадки между Николаевом и Одессой в 2022 году, однако после разведывательной высадки, подразделения понесли большие потери.

В марте вблизи Мариуполя был ликвидирован командир 810-й бригады Алексей Шаров, несколько морпехов бригады погибли в марте на борту БДК "Цезарь Куников" во время ракетной атаки ВСУ по порту Бердянска. Уже в сентябре того же года ВСУ осуществили на Херсонском направлении удачную операцию, в частности, 810-я бригада тогда потеряла почти 85% личного состава.

В мае 2023 года командный пункт бригады подвергся ракетному обстрелу, в результате чего был ранен начальник штаба подполковник Ян Суханов, который умер 8 ноября в московском госпитале. В конце декабря 2023-го открыто подтвердила применение ею химических гранат К-51 в боевых действиях на левом берегу Днепра. Известно, что по состоянию на март 2024 года бригада участвовала в боях в районе Крынок.

Курская операция - актуальное

Как сообщал УНИАН, Россия превратила часть Курской области в военный полигон. Вероятно, там испытают ударные дроны КНДР, если Пхеньян передаст их Кремлю.

По словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, разведка Южной Кореи говорит о готовности Ким Чен Ына передать ударные дроны России. Ранее Ким демонстрировал испытания определенных типов таких дронов. Не исключено, что их будут испытывать на Курщине. Специалист добавил, что Путин превратил часть территории России в полигон.

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