На этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись в том числе и для нужд российской армии.

Сегодня ночью украинские Силы обороны нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов в районе города Ровеньки на временно оккупированной территории Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на территории объекта фиксируется пожар. Результаты поражения уточняются.

"На этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись в том числе и для нужд российской армии", - сообщают в Генштабе.

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Удар нанесен силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Также в Генштабе сообщают, что ранее эта нефтебаза уже подвергалась поражению украинским оружием.

Ранее в соцсетях местные жители сообщали, что в Ровеньках горит нефтебаза после атаки БПЛА. Впоследствии спутниковые снимки подтвердили пожар в районе нефтебазы в оккупированных Ровеньках.

Удары ВСУ по российским складам и нефтебазам

Несколько дней назад ВСУ нанесли удар по морскому нефтяному терминалу противника во временно оккупированной Феодосии, масштабный пожар, его до сих пор не могут потушить. Отмечается, что терминал является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.

А 9 октября успешно поразили базу хранения БПЛА "Шахед" возле населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае России. По информации, там хранилось около 400 ударных дронов.

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