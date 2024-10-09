ВСУ ударили по складу КАБов и боеприпасов оккупантов под Брянском

Они частично хранились под открытым небом.

Украинская армия поразила крупный склад боеприпасов РФ в Брянской области. БК хранили под открытым небом, сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

По его словам, ВСУ ударили по складу с боеприпасами оккупантов вблизи города Карачев, Брянской области. Это был ближайший к линии фронта 67-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Как отметил Коваленко, арсенал находится всего в 114 км от границы с Украиной.

"На складе хранились боеприпасы, в том числе из КНДР, также КАБы. Отмечу, что они частично хранились под открытым небом". - добавил глава ЦПД.

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Другие удары ВСУ

Несколько дней назад ВСУ нанесли удар по морскому нефтяному терминалу противника во временно оккупированной Феодосии, на нем пылает масштабный пожар, его до сих пор не могут потушить. Отмечается, что терминал является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. Всего на полуострове два таких терминала, второй расположен в Севастополе.

Ранее этот объект уже успешно атаковали беспилотники ВСУ - в марте 2024 года. Тогда сразу 4 беспилотника упали на территории АО "Морской нефтяной терминал". Был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива, возник пожар. Эта же нефтебаза уже подвергалась атакам в декабре и ноябре прошлого года.

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