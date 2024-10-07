По данным тг-каналов, горящая нефтебаза - АО "Морской нефтяной терминал" - крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.

Во временно оккупированной Феодосии в Крыму предварительно после атаки БПЛА пылает нефтебаза. Как пишут российские тг-каналы, перед пожаром жители слышали взрывы.

Местные "власти" впоследствии подтвердили пожар.

"Возгорание на феодосийской нефтебазе. Работают расчеты МЧС. Жертв и пострадавших нет. В Феодосию выехал вице-премьер Игорь Михайличенко", — пишет "советник главы Крыма" Крючков со ссылкой на "главу администрации Феодосии" Игоря Ткаченко.

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Как пишет Astra, горящая нефтебаза - АО "Морской нефтяной терминал". Он является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. Всего на полуострове два таких терминала, второй расположен в Севастополе.

При этом ранее терминал уже атаковали беспилотники ВСУ – в марте 2024 года. Тогда сразу 4 беспилотника упали на территории АО "Морской нефтяной терминал". Был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива, возник пожар. Эта же нефтебаза уже подвергалась атакам в декабре и ноябре прошлого года.

Атаки украинских БПЛА

В ночь на понедельник, 7 октября в районе военного аэродром "Саки" в Крыму слышали семь мощных взрывов. При этом около часу ночи в районе аэродрома Бельбек возник сильный пожар.

Несколько дней назад украинские беспилотники атаковали военный аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области России. Как сообщили в СБУ, под ударом были склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного топлива.

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