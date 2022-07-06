Вражеские подразделения понесли потери и отошли.

Вооруженные силы Украины отбили вражеские наступления на Харьковском и Славянском направлениях. Российские оккупанты пытались атаковать в двух оперативных районах: Казачья Лопань — Сосновка и Долгенькое — Мазановка. Штурмы закончились неудачно: противник понес потери и отошел.

Этой информацией поделился пресс-центр Генштаба ВСУ в традиционной вечерней сводке о ситуации на фронте.

"На Харьковском направлении противник удерживает группировку войск из состава Западного военного округа. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Сосновка, Дементиевка, Новое, Питомник, Циркуны, Петровка и Мосьпаново. Нанес авиаудару вблизи Рубежного. Вражеские штурмовые действия в направлении Казачья Лопань — Сосновка наши воины успешно отбили", — сообщили в Генштабе.

В области вокруг Славянска враг пытался улучшить свое тактическое положение и создать условия для наступления на город со стороны Изюма. Со ствольной артиллерии и РСЗО оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Дибровное, Краснополье, Гусаровка, Барвинковое, Карнауховка и Великая Камышеваха.

Противник пытался наступать на направлении Долгенькое – Мазановка, однако атака была неудачной. ВСУ успешно отбились, а рашисты с потерями отошли.

Напомним, в районе Сосновке на Харьковщине оккупанты уже предпринимали попытки атаковать. Они тоже завершились потерями и бегством на прежние позиции. А после отхода украинских защитников из Лисичанска Славянск превратился в прифронтовой город. По мнению британской разведки, битва за него станет одной из ключевых на Донбассе в ближайшем будущем.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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