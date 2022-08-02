При этом исполняющий обязанности главы ОВА не рекомендует жителям освобожденных населенных пунктов возвращаться из-за постоянных обстрелов.

На Херсонщине Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов уже 53 населенных пункта.

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий в эфире национального телемарафона.

"На сегодня официально уже подтверждено 53 населенных пункта, которые освобождены. Мы подаем эту информацию исключительно тогда, когда она согласована с Генеральным штабом. Потому что до полного освобождения военные проводят еще определенные действия по разминированию", - сказал Бутрим.

Он отметил, что практически вся деоккупированная территория подвергается постоянному обстрелу россиянами жилых домов, объектов инфраструктуры, школ, и положение в этих селах катастрофическое.

"Конечно, людям мы не рекомендуем возвращаться, потому что они подвергают свою жизнь серьезной опасности", - подчеркнул Бутрим.

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Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса.

Враг вел наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили штурмы в районах Яколовки, Вершины, Кодемы и Травневого. В районе Бахмута и Зайцево боевые действия продолжаются.

Также отражено наступление россиян в районе Авдеевки. Бои идут возле Песков.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты до сих пор не могут захватить два непокоренных поселка в области. Гуманитарный кризис на оккупированных территориях усугубляется.

Между тем, по мнению полковника СБУ Романа Костенко, РФ накапливает силы для наступления на юге и захват Одесщины и Николаева.

Аналитики Института изучения войны отметили, что враг обнажает Славянское направление, сосредоточиваясь на южном оборонительном рубеже. Это, вероятно, позволит ВСУ начать контрнаступление на Изюмском направлении.

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