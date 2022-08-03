Тем временем оккупанты осуществили выдвижение в направлении Кочубеевка-Дементьевка, получили отпор и отошли.

Украинские воины обезвредили вражескую ДРГ на Славянском направлении.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Славянском направлении обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии зафиксировано возле Новой Дмитровки, Богородичного, Чепиля, Карнауховки, Немаленькое, Барвенково, Шнурков, Гусаровки и Дмитровки. Силами разведывательной группы враг пытался вести разведку южнее Мазановки, оккупанты обнаружены и обезврежены", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении обстреливал районы населенных пунктов Харьков, Прудянка, Питомник, Русские Тишки, новая Николаевка, Рубежное, Песчаное, Борщевая, Заиловка, Лебяжье, Коробочкино, Базалиевка и Басово.

Оккупанты осуществили выдвижение в направлении Кочубеевка-Дементьевка, получили отпор и отошли.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Враг в результате штурмов 2 августа имеет частичный успех на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В то же время попытки продвижения противника направлениях Роты – Вершина, Владимировка – Яковлевка, Клиново – Зайцево и Покровское – Бахмут успешно отражены. Оккупанты с потерями отошли назад.

Также ВС РФ вели штурмовые действия в направлении Минеральное - Авдеевка, успеха не имели, отошли.

Наступления русских на Краматорском и Харьковском направлениях 2 августа успешно отбиты.

В результате точных ракетных ударов ВСУ по складам оккупантов в Херсонской области Россия начала перебрасывать на юг дополнительные подразделения и сейчас заняла оборонительную позицию.

По словам экс-заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Игоря Романенко, РФ могла изменить план наступления на Украину, пытаясь захватить южные области.

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