В корабельной группировке российского флота произошли количественно-качественные изменения, сообщили в ОК "Пивдень".

Российские оккупанты на юге Украины, скованные в возможностях маневра на суше, пытаются давить на украинских защитников с воздуха.

Об этом сообщается в сводке оперативного командования "Пивдень".

В частности, в течение 2 июля россияне нанесли 9 авиационных ударов, из них на Херсонщине - 5 парами ударных вертолетов Ка-52 с попыткой вернуть себе утраченные позиции в районе освобожденной Ивановки, еще 1 удар – в районе Мирного.

"Продолжая демонстрацию "доброй воли", вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по острову Змеиный. А затем с истребителя Су-30 по Белгород-Днестровскому району Одесской области вновь выпущена ракета Х-31, которая попала в хозяйственное здание прибрежной базы отдыха. Значительных разрушений и возгораний не возникло, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В направлении Ивановки оккупанты пытались провести разведку боем, однако благодаря действиям наших подразделений у россиян что-то пошло не так и им на двух боевых бронированных "Тиграх" пришлось ретироваться.

Уже известно, что украинские военные ликвидировали за минувшие сутки 29 российских оккупантов, уничтожили самоходную гаубицу "Мста-С", две самоходные крупнокалиберные пушки "Пион" и еще шесть единиц бронированной техники.

Кроме этого, на Николаевщине уничтожены три из трех разведывательных БПЛА россиян. А вблизи Ивановки захвачено четыре трофейных боевых машины пехоты.

"В корабельной группировке вражеского флота произошли количественно-качественные изменения: отныне на страже ракетоносцы, снаряженные 24 крылатыми ракетами и два больших десантных корабля", - добавили в ОК "Пивдень".

Ранее УНИАН сообщал, что украинская авиация нанесла удар по вражескому опорному пункту в районе Благодатного на Николаевщине, уничтожив технику и оккупантов.

В результате удара в ОК "Пивдень" сообщили об уничтожении зенитно-ракетного комплекса "ТорМ1", двух боевых машины пехоты и десятка оккупантов.

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