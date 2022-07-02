В Минобороны США отмечают, что к бегству россиян со Змеиного привели успешные действия украинских военных.

Министерство обороны США не считает "жестом доброй воли" отступление России с острова Змеиный.

Об этом заявил журналистам высокопоставленный чиновник Минобороны США, сообщается на сайте Пентагона.

По его словам, к бегству россиян со Змеиного привели успешные действия украинских военных.

"Мы рассматриваем это событие как то, что украинцы очень успешно оказывали значительное давление на россиян, в том числе с помощью ракет "Гарпун", которые они недавно приобрели и атаковали корабль снабжения", - сказал чиновник.

Он отметил важность пополнения запасов на этом "необитаемом и пустынном" острове.

"Таким образом, украинцы очень усложнили россиянам поддержку там операций и сделали их очень уязвимыми для украинских ударов. Поэтому, конечно, Россия покинула остров", - отметил чиновник.

Он добавил, что результатом этого является то, что Украине гораздо легче защищать Одессу и в будущем иметь возможность открыть морские пути без контроля России.

Как сообщал УНИАН, 30 июня Россия подтвердила отвод войск с острова Змеиный, который был захвачен в самом начале полномасштабной войны.

Накануне бегства россиян с острова украинские силы в очередной раз ударили по позициям противника на Змеином ракетными и артиллерийскими подразделениями. Но в Минобороны РФ утверждают, что отвод войск является "жестом доброй воли", не признавая поражение и потерю важного стратегического объекта. Это уже стало причиной для мемов, которые всколыхнули соцсети.

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