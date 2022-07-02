Мощности противника сокращены на один зенитно-ракетный комплекс "ТорМ1", 2 боевые машины пехоты и десяток оккупантов.

Украинская авиация нанесла удар по вражескому опорному пункту в районе Благодатного на Николаевщине, уничтожив технику и оккупантов.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мощности противника сокращены на 1 зенитно-ракетный комплекс "ТорМ1", 2 боевые машины пехоты и десяток оккупантов, остальные результаты доразведываются", - сказано в сообщении.

Также в ОК "Юг" шутят, что в Черном море "жест доброй воли репетируют" (именно такими словами российское командование объясняло свое поражение на острове Змеиный и побег оттуда своих военных - УНИАН) 2 ракетных и 2 больших десантных корабля.

Поэтому угроза ракетного удара остается актуальной, напоминание о замысле врага относительно высадки десанта – тоже.

При этом в сообщении напоминают об опасности, которая содержится в прибрежных водах и на побережье всего южного региона.

"Не пренебрегайте правилами действий при воздушных тревогах, предупреждениями и запретами, которые в первую очередь направлены на сохранение ваших жизней", - сказано в сообщении.

Напомним, что сегодня утром российские военные нанесли очередной ракетный удар по Николаеву, выпустив по меньшей мере семь ракет.

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