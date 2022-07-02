Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление захватчикам.

Российские оккупанты боятся сопротивления местного населения в Херсонской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Российские оккупанты и их прихвостни боятся сопротивления местного населения, которое нарастает в частности в Херсонской области. Руководство захватчиков передвигается с большим количеством охраны, в бронированных машинах и бронежилетах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление.

Напомним, США считают, что Россия не имеет достаточно сил на Херсонщине, чтобы контролировать оккупированный регион, особенно после переброски части российских войск на Донбасс.

На днях ВСУ освободили поселок Потемкино в Херсонской области.

Тем временем партизаны Херсона постоянно напоминают о себе, угрожая оккупантам и предателям расправой.

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