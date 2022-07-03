Ракета Х-31 попала в хозяйственное здание базы отдыха.

Вечером 2 июля враг вновь подверг ракетному обстрелу базу отдыха на побережье Белгород-Днестровского района Одесской области, жертв нет.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Юг".

"С истребителя Су-30 по Белгород-Днестровскому району Одесской области снова выпущена ракета Х-31, которая попала в хозяйственное здание прибрежной базы отдыха. Значительных разрушений и вспышек не возникло, погибших и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что перед этим вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых ударов по острову Змеиный (Одесская обл.).

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 июля оккупанты нанесли ракетный удар по курортному поселку Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области. Разрушен 9-этажный жилой дом и здания базы отдыха. В результате удара погиб 21 человек, среди которых ребенок, еще около 40 пострадали.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). База отдыха принадлежит Минздраву Молдовы. На базе был расположен центр реабилитации детей, имеющих тяжелые заболевания. Никаких военных объектов на этой территории нет.

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