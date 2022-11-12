На Херсонщине украинские защитники разбили штаб оккупантов.

ВСУ на юге уничтожили 55 оккупантов, два танка, три самоходные гаубицы "Мста-С и склад с боеприпасами.

"Нашей авиацией дважды нанесен удар по скоплению техники противника в Бериславском и Херсонском районах. Ракетными и артиллерийскими подразделениями выполнено 34 огневых задачи по районам сосредоточения живой силы и техники врага. Подтвержденные потери врага составляют 25 рашистов, 3 самоходные крупнокалиберные гаубицы "Мста-С", 6 единиц автотехники. Уничтожен склад вражеских боеприпасов в Каховском районе. В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских оккупационных войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибло, уничтожено 2 танка и 4 грузовика", - говорится в сообщении оперативного командования "Юг".

Между тем, во вражеской корабельной группировке в Черном море, которая сейчас состоит из 21 корабля, на боевом дежурстве 2 надводных ракетоносителя. Общее количество готовых к применению "Калибров" - 16.

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Успехи ВСУ на фронте: что известно

ВСУ по состоянию на 11 ноября освободили от российских оккупантов около трех тысяч квадратных километров на юге Украины.

Вся Николаевская область была освобождена от российских оккупантов, кроме Кинбурнской косы.

Украинская разведка сообщила, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ, а пути отступления оккупантов – под огневым контролем украинской армии.

Заместитель министра обороны Анна Маляр возвестила, что "войска находятся на подступах к городу, в городе находятся специальные подразделения".