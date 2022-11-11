Вместе с тем водопровод из реки Днепр снова под контролем Украины. После разминирования должны возобновиться поставки питьевой воды в Николаев.

Вся Николаевская область освобождена от российских оккупантов.

Однако, как заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, оккупированной еще остается территория Кинбурнской косы.

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"Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобождена", - отметил он.

По словам Кима, водовод для подачи воды из Днепра в Николаев находится под украинским контролем, но еще не разминирован.

"Буду в ближайшее время знать сроки потенциального восстановления питьевой воды в Нико", - добавил глава ОВА.

Также Ким рассказал, что сегодня провел выездное совещание по ситуации на деоккупированных территориях Николаевщины. Вместе с представителями всех силовых структур посетили недавно деоккупованую Снегиревку и провели совещание по восстановлению жизнедеятельности на освобожденных территориях области.

"В частности, к собранию присоединилось руководство Управления СБУ в Николаевской области Николаевской областной прокуратуры, ГУ Национальной полиции в Николаевской области, Управления патрульной полиции в Николаевской области, ГУ ГСЧС в Николаевской области, Территориального управления ГБР в Николаеве, Николаевского зонального отдела ВСП и начальник Баштанской РВА Владислав Дмитров. Также приняли участие представители Национальной гвардии, военные, будущий начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта и моя советница Ольга Малярчук", - отметил Ким.

По его словам, во время встречи обсудили все вопросы, связанные с полноценным возобновлением жизнедеятельности Снигиревской и двух ближних общин. Также определились со стабилизационными мерами.

"Уже сейчас работаем над обеспечением освобожденных общин электроснабжением и связью и восстановлением сигнала. Завтра ожидается пополнение складов гуманитарной помощью для населения. Кроме того, сегодня осмотрел повреждения в Снигиревке, нанесенные российскими военными, и посетил местную больницу. Работники заведения предоставляли медицинские услуги населению даже, когда община была оккупированной. Поэтому для дальнейшей работы больницы был решен вопрос по обеспечению медицинским персоналом, оборудованием и лекарствами", - подчеркнул глава ОВА.

Несмотря на то, что соответствующие службы уже приступили к разминированию освобожденных территорий, местных жителей попросили быть осторожнее.

Война в Украине: деоккупация юга

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 ноября, до Херсона, оккупированного в первые дни полномасштабной войны, зашли украинские военные.

В Генштабе ВСУ сообщили, что на Херсонском направлении передовые подразделения Вооруженных сил Украины в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал информацию о заходе Вооруженных Сил Украины в оккупированный РФ с начала полномасштабной войны Херсон.

10 ноября стало известно, что ВСУ взяли под контроль Снигиревку Николаевской области.

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