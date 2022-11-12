На определенных участках еще могут быть остатки войск оккупантов.

ВСУ по состоянию на 11 ноября освободили от российских оккупантов около трех тысяч квадратных километров на юге Украины.

Как рассказала пресс-секретарь пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, Командованию Сил Обороны Украины известно о том, что на этих территориях еще остаются подразделения войск РФ, которые "попытаются, наверное, создать диверсионные мероприятия".

"Работа по этому направлению нами продолжается. Поэтому мы не спешим заявлять об освобождении территорий. Хотя их площадь увеличилась уже в десятки раз. Если предыдущие сутки мы говорили о 260 квадратных километрах, то сегодня это более 3000 квадратных километров освобожденных территорий", - рассказала она.

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Также она подчеркнула, что все еще есть территории, где могут оставаться российские оккупанты.

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине: что известно

10 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинские войска продолжают наступление в Херсонской области согласно плану: с 1 октября освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

11 ноября в Херсон, который был под оккупацией с начала войны, зашли украинские военные.

Владимир Зеленский назвал 11 февраля "историческим днем", поскольку сегодня Украина возвращает Херсон.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что уход оккупантов на Херсонщине состоялся под натиском ВСУ.