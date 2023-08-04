Вместе с тем, вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Украинские защитники и защитницы за прошедшие сутки нанесли очередные точные удары по позициям российских оккупационных войск. Удалось уничтожить десятки единиц артиллерии противника, средств противовоздушной обороны и склады боеприпасов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки Россия атаковала Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed". Украинская противовоздушная оборона уничтожила все 15 вражеских дронов.

Также враг нанес один ракетный, 57 авиационных ударов и совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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В результате российских террористических атак есть пострадавшие среди гражданского населения.

В Генштабе в очередной раз подчеркнули, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

В то же время, украинская авиация за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян и по двум зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили 12 артиллерийских средств врага на огневых позициях, одну радиолокационную станцию, один пункт управления, три района сосредоточения российских военных, два средства противовоздушной обороны и три склада боеприпасов врага.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 3 августа Россия потеряла на войне в Украине уже около 247 тыс. 850 своих военных и более 30 тыс. единиц военной техники и вооружения.

В частности, за сутки, 2 августа, было ликвидировано еще 620 российских оккупантов и уничтожено более 20 боевых бронированных машин, 7 танков, 26 артиллерийских систем и 35 беспилотников врага.

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