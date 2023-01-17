Возобновилось движение военной техники в направление Бердянска.

В Мариуполе возобновилось движение вражеской военной техники в направлении Бердянска (Запорожская область).

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в течение суток проехали до 20 танков и около 30 грузовиков с живой силой.

"Мариуполь. Сейчас. Возобновилось движение военной техники в направление Бердянска. Танки и грузовики в течение суток в большом количестве, всего до 20 танков и около 30 грузовиков с живой силой. Также дважды в день колонны топливозаправщиков со стороны Новоазовска в сторону Бердянска назад. Направление севера Донецкой области без движения", – сообщил он.

Видео дня

Угрозы для Запорожской области - что известно о наступлении врага

Российские захватчики оккупировали около 60% территории Запорожской области, провели фейковый референдум и заявили о присоединении части украинского региона к РФ.

Оккупанты терроризируют подконтрольную Украине часть области, нанося ракетные и артиллерийские удары, и не оставляют намерений полностью захватить регион. На днях коллаборант Евгений Балицкий, назначенный россиянами "губернатором "области, дерзко заявил о намерениях захватчиков "освободить" всю Запорожскую область. По его словам, бои могут начаться уже весной.

Украинская разведка ранее предупреждала о вероятном новом наступление оккупантов в Запорожской области. Увеличение интенсивности боевых действий ожидают весной и летом.

По состоянию на середину января контрнаступление украинских сил на этом направлении начато не было. Украинские защитники наносят удары по скоплениям оккупантов и ликвидируют технику и живую силу, которые враг стягивает на Запорожье. Разъяренный ударами ВСУ враг охотится на участников украинского сопротивления.

Вас также могут заинтересовать новости: