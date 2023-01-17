Ударам подвергся частный сектор.

За прошедшие сутки количество обстрелов подконтрольных власти территорий Запорожской области возросло до 130. Ночью оккупанты обстреляли частный сектор в Запорожской области.

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, обошлось без жертв, повреждены три дома.

"Российские оккупанты активизировали действия, направленные на террор мирных граждан. В течение минувших суток количество обстрелов наших свободных земель возросло до 130. Поступило сообщение о разрушении 64 объектов гражданской инфраструктуры. В частности, этой ночью враг совершил артиллерийский обстрел Беленьковской громады. В результате попадания снарядов 120 мм в сектор частной жилой застройки повреждены три дома, надворные постройки и автомобили. К счастью, все люди остались целы. Сохраняем бдительность. Укрепляем тыл. Помогаем армии", - написал он.

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Угрозы для Запорожской области-что известно о наступлении врага

С момента, когда российские оккупанты осуществили полномасштабное вторжение в Украину, им удалось оккупировать около 60% территории Запорожской области. Крупнейшие города области – Мелитополь, Бердянск, Токмак, Энергодар находятся под контролем врага. В сентябре здесь был проведен фейковый референдум о присоединении оккупированных территорий к Российской Федерации, после чего страна-агрессор осуществила попытку аннексии территории.

Оккупационная власть, назначенная россиянами, не оставляет надежд на захват всей территории области. В частности, накануне гауляйтер Евгений Балицкий заявил в эфире российских СМИ, что бои за Запорожскую область с целью "освободить ее" россияне могут возобновить весной.

Об этих самых намерениях ранее информировала украинская разведка, предупредившая о новом наступлении оккупантов в Запорожской области и увеличении интенсивности боев весной и летом.

По словам военных экспертов, украинские защитники только готовятся к контрнаступлению на этом направлении. На протяжении последних недель враг стягивает на Запорожье живую силу и технику, а украинские воины наносят точные удары по скоплениям сил оккупанта.

На фоне успешных попадут ВСУ захватчики начали охотиться на участников украинского сопротивления на оккупированных территориях Запорожской области с новой силой.

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