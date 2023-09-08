Общие потери среди личного состава вражеской армии составляют 267 540 человек.

Вооруженные силы Украины уже 562 дня защищают украинцев от полномасштабной войны РФ. За минувшие сутки силы обороны ликвидировали еще 640 оккупантов.

Как сообщает Генштаб, общие боевые потери противника по состоянию на утро 8 сентября ориентировочно составили около 267 540 человек.

Кроме того, украинские военные уничтожили:

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танков ‒ 4529 (+23 единицы за минувшие сутки);

боевых бронированных машин ‒ 8726 (+23);

артиллерийских систем - 5753 (+31);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4570 (+29);

РСЗО – 754 (+1);

средства ПВО ‒ 507 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн - 8264 (+47);

специальная техника - 860 (+1).

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины уничтожено вражеских 315 самолетов, 316 вертолетов, 1455 крылатых ракет, 19 кораблей/катеров.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, 7 сентября, авиация ВСУ нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также по позициям зенитно-ракетных комплексов российских оккупационных войск.

Защитники из подразделений ракетных войск и артиллерии поразили 1 склад боеприпасов, 6 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса врага.

ВСУ возле Бахмута вытесняют противника с занимаемых позиций. Успехи есть южнее Работиного и южнее Бахмута.

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