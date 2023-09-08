Оборонительные позиции россиян создают серьезные проблемы для украинских сил.

Вооруженные силы Украины во время контрнаступательных действий на юге страны успешно истощают вражескую армию и могут достичь оперативных успехов до конца этого года.

Как сообщают аналитики Института изучения войны, следующая серия оборонительных позиций россиян может оказаться более слабой, менее заминированной и менее укомплектованной, чем те, которые уже прорвали украинские защитники.

"Однако российская оборона не является однородной по всему фронту на юге Украины, и оценки силы следующих российских оборонительных позиций могут быть экстраполяцией, основанной на ограниченной информации с небольших участков фронта", - добавили эксперты ISW в своем отчете.

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По их мнению, ВСУ добиваются тактических успехов и успешно истощают обороняющуюся оккупационную армию, и аналитики продолжают оценивать, что контрнаступление ВСУ "может привести к оперативным успехам в 2023 году, но последующие серии российских оборонительных позиций по-прежнему создают серьезные проблемы для украинских сил, и на отдельных участках могут быть прочно удержаны".

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские защитники имеют успехи на Мелитопольском направлении, однако о них пока не говорят в публичном пространстве.

Экс-спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, считает, что контрнаступление украинских войск происходит "методично и хорошо".

Bloomberg считает, что западная критика темпов контрнаступления преждевременная и играет на руку Путину.

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