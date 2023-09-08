Российские оккупанты атаковали на нескольких направлениях Силы обороны, но безуспешно.
Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. Имеют успех в районе южнее Работиного, закрепляются на достигнутых рубежах.
Также на Бахмутском направлении украинские воины отбили атаки противника в районах Орехово-Васильевки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.
По данным Генштаба, на Купянском направлении силы обороны отразили атаки противника в районе Синьковки, а на Лиманском направлении - в районе Новоегоровки Луганской области. На Авдеевском направлении противник неудачно атаковал в районах керамика и Авдеевки Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Шахтерском направлении силы обороны отбили атаки противника в районе южнее Пречистовки.
Российские оккупанты продолжают наносить ракетные и авиационные удары, а также обстреливать из различных видов оружия населенные пункты Донецкой, Луганской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областей.
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По оценке аналитиков ISW, ВСУ во время контрнаступления на юге Украины успешно истощают вражескую армию и могут достичь оперативных успехов до конца этого года.
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты перебрасывают силы с других направлений фронта для ведения обороны на юге. Кроме того, они формируют на Купянском направлении "ударный кулак" из сотни тысяч солдат, однако им не хватает техники.