Захватчик родился в Запорожье, учился в Днепре, а воевал на стороне оккупантов.

Украинские воины ликвидировали 59-летнего Сергея Лашкова, который решил "выбить нечисть из родной Украины".

Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, оккупант Лашков был родом из Запорожья, окончил Днепропетровское высшее зенитное ракетное командное училище ПВО, а на Дальнем Востоке дослужился до капитана.

Со временем Лашков ушел на службу в милицию и ушел в отставку подполковником. Семья переехала в Санкт-Петербург. Впрочем, Лашков решил еще повоевать и отправился убивать "родных" украинцев.

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"Последний раз на связь с родными вышел на связь 31 октября, когда в составе разведроты "шел туда, не зная куда". Ликвидирован 4 ноября. Похороны запланированы на следующую неделю. Его дочь Ольга Бабич, которая и опубликовала некролог, задает риторический вопрос - "За какую Родину он погиб? За Россию? Или он хотел выбить нечисть из родной по рождению Украины?", - отметил эксперт.

Потери РФ в Украине

По состоянию на 4 декабря потери россиян среди личного состава достигли 91150. 29 октября ВСУ ликвидировали за сутки рекордные 950 захватчиков.

В ОП сообщали, к началу декабря необратимые потери РФ (убитые, пропавшие без вести, пленные, тяжело раненые и люди с ампутированными конечностями), по словам советника председателя ОПУ Михаила Подоляка, достигли около 200 тысяч. СМИ установили имена более 7500 россиян, убитых на войне в Украине.

Как сообщал УНИАН, недавно украинские воины ликвидировали Михаила Саморукова - командира батальона кубанских казаков, участника нескольких войн, офицера российского спецназа в отставке.

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