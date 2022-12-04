Пропагандисты заявляют, что он "героически погиб" во время эвакуации погибших и раненых оккупантов.

Украинские воины ликвидировали Михаила Саморукова - командира батальона кубанских казаков, участника нескольких войн, офицера российского спецназа в отставке.

Как отмечает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", о ликвидации оккупанта сообщали российские пропагандисты, считающие себя "военкорами". По предварительным данным, Саморукова ликвидировали в Марьинке Донецкой области.

"Он героически погиб во время эвакуации раненых и погибших", - заявил один из российских прогандистов. "Штирлиц" добавил, что Саморукова успешно "демобилизовали".

Видео дня

Война в Украине: свежие потери РФ

По состоянию на 3 декабря потери россиян среди личного состава достигли 90600. 29 октября ВСУ ликвидировали за сутки рекордные 950 захватчиков.

В ОП сообщали, к началу декабря необратимые потери РФ (убитые, пропавшие без вести, пленные, тяжело раненые и люди с ампутированными конечностями), по словам советника председателя ОПУ Михаила Подоляка, достигли около 200 тысяч. СМИ установили имена более 7500 россиян, убитых на войне в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: