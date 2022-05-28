В результате боев ВСУ уничтожили российский Су-35.

Украинские войска успешно контратаковали в тылу оккупационных сил на границе Херсонской области.

Об этом в интервью Марку Фейгину рассказал советник главы ОП Алексей Арестович.

Бой произошел у Давыдова Брода в сторону Николаева и Кривого Рога. В результате атаки ВСУ был сбит российский Су-35.

"Развивали контрнаступление, которое должно разрезать группировку. Этот статус я не придал бы ему пока, но я бы придал пока ему статус удачной контратаки ВСУ...Там сбили Су-35 при очень интересных обстоятельствах. Он пытался перехватить украинские штурмовики", - поделился Арестович.

Он отметил, что русские "очень сильно испугались, потому что это один из узлов коммуникации, была попытка отрезать группировку" от части, находящейся у Херсона.

Штурмовики работают, когда необходима непосредственная воздушная поддержка наших войск, объяснил Арестович.

"Эта контратака хорошо была обеспечена авиацией, вполне возможно история очень перспективная... Неплохие шансы выйти на Новую Каховку", - добавил Арестович.

Война в Украине: актуальные данные

Враг сосредоточил усилия по захвату Северодонецка, Лимана и Лисичанска с дальнейшим выходом на админграницы Луганской и Донецкой области. Противник возобновил наступление на Словянском направлении.

Местные власти допускают, что ВСУ могут отойти от Северодонецка, чтобы избежать окружения врага.

По мнению экспертов из ISW, русские могут окружить город, но их продвижение в самом застроенном населенном пункте замедлится.

В то же время российские операции вокруг Изюма остаются в тупике, и российские войска, вероятно, не смогут увеличить темпы своего наступления.

На границе Донецкой и Запорожской областей российские войска понесли потери и отступили.

В результате боев ВСУ уничтожили уже 30 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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