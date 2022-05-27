Сергей Гайдай заверил, что в ближайшие дни россияне не смогут захватить Луганскую область

Украинские военные могут отойти из Северодонецка. Такой шаг может понадобиться для того, чтобы избежать окружения врагом.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"Россияне не смогут захватить Луганщину в ближайшие дни, как прочат аналитики, нам хватит сил и средств держать оборону. Однако не исключено, что для того, чтобы не попасть в окружение, - придется отойти", - заявил Гайдай.

По его словам, Северодонецк "не отрезан, бои продолжаются в окрестностях города".

"Россияне вошли в район гостиницы "Мир" и автовокзала", - отметил глава ОВА.

При этом он рассказал, что проезд по трассе "Лисичанск-Бахмут" опасен из-за постоянных обстрелов.

"Те, кто остались на свободной территории Луганской области, постоянно находятся в укрытиях, выходить на улицу из-за плотности обстрелов - почти невозможно. Обеспечиваем людей необходимыми вещами для выживания", - подытожил Гайдай.

Как сообщал УНИАН, оккупанты начали наступление на Северодонецк и пытались окружить украинские подразделения Сил обороны.

Председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что 26 мая вражеская ДРГ проникла в отель "Мир", который расположен в отдаленном районе Северодонецка.

Спустя несколько часов руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что российскую ДРГ удалось выбить из гостиницы, но ее члены продолжают попытки снова попасть туда.

Вас также могут заинтересовать новости: