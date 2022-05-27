Украинские военные могут отойти из Северодонецка. Такой шаг может понадобиться для того, чтобы избежать окружения врагом.
Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.
"Россияне не смогут захватить Луганщину в ближайшие дни, как прочат аналитики, нам хватит сил и средств держать оборону. Однако не исключено, что для того, чтобы не попасть в окружение, - придется отойти", - заявил Гайдай.
По его словам, Северодонецк "не отрезан, бои продолжаются в окрестностях города".
"Россияне вошли в район гостиницы "Мир" и автовокзала", - отметил глава ОВА.
При этом он рассказал, что проезд по трассе "Лисичанск-Бахмут" опасен из-за постоянных обстрелов.
"Те, кто остались на свободной территории Луганской области, постоянно находятся в укрытиях, выходить на улицу из-за плотности обстрелов - почти невозможно. Обеспечиваем людей необходимыми вещами для выживания", - подытожил Гайдай.
Как сообщал УНИАН, оккупанты начали наступление на Северодонецк и пытались окружить украинские подразделения Сил обороны.
Председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что 26 мая вражеская ДРГ проникла в отель "Мир", который расположен в отдаленном районе Северодонецка.
Спустя несколько часов руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что российскую ДРГ удалось выбить из гостиницы, но ее члены продолжают попытки снова попасть туда.
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