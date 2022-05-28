Вместе с тем российская армейская авиация действовала вблизи Ольговского.

В результате действий Сил обороны Украины российские оккупанты понесли значительные потери и отступили в районах населенных пунктов Новополь и Новодаровка.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Времовка, Полтавка, Красное, Гуляйполе, Орехов, Каменское и других. Вражеская армейская авиация действовала вблизи Ольговского.

"В результате действий Сил обороны Украины враг понес значительные потери и отступил в районах населенных пунктов Новополь и Новодаровка", - говорится в сообщении Генштаба.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты готовятся к наступлению в Запорожской области.

"Оккупационные российские войска собрали много техники и личного состава на участке линии фронта Великая Новоселка - Новодаровка - Малиновка. Враг пытается продвигаться в направлении Запорожья, но ему это плохо удается, поэтому расположение сил на фронте не изменилось", - сообщали в Запорожской области.

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