Сейчас украинские воины уже в нескольких километрах к городу.

Глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай заявил, что украинские воины подошли вплотную к Кременной - сейчас они в нескольких километрах от города.

"Наши войска в нескольких километрах от Кременной. Надеюсь, до Нового года еще будут новости о деоккупации населенных пунктов региона", - заявил Гайдай в эфире телемарафона.

По его убеждению, деокупация Луганской области будет очень сложной, ведь русские хорошо подготовились к обороне. По данным Гайдая, "свои последние подготовленные подразделения россияне разместили возле Сватово и Кременной".

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Впрочем, Гайдай убежден, что зимняя погода будет способствовать быстрому движению техники на фронте. А "бавовну" в тылу врага обеспечат партизаны.

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Ранее Сергей Гайдай сообщал, что российские оккупационные войска успели достаточно мощно подготовиться, поэтому контрнаступление ВСУ в Луганской области не таким стремительным.

По данным британской разведки, сейчас в районе Сватово развернуты части "элитной" 1-й гвардейской танковой армии России.

Сейчас по всей линии фронта в Луганской области очень плохая связь, так российские захватчики боятся местных партизан.

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