Оккупанты понесли очередные потери.

Украинские военнослужащие нанесли очередной мощный удар по позициям врага и уничтожили их.

Эффектное видео этого процесса обнародовала 72-я ОМБр имени Черных Запорожцев.

"Фейерверк из рашистского БМП. Это феерическое съем следствие выявления и уничтожения защитниками Украины вражеских позиций. Эффектнее всего сдетонировал боекомплект у БМП-3 оккупантов. Красота! Победа за нами!",- говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне вооруженные силы Украины ударили по вражескому складу боеприпасов и центра ремонта военной техники в Новой Каховке.

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