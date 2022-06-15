Вторую неделю на Херсонщине украинские войска имеют тактические успехи.

Вооруженные силы Украины ударили по вражескому складу боеприпасов и центру ремонта военной техники в Новой Каховке.

Об этом рассказал советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в телеэфире "FreeДом" вечером 14 июня.

"Сегодня в обед наши Вооруженные силы очень точечно и целенаправленно ударили по складу боеприпасов и центра ремонта военной техники, что находился в Новой Каховке в одном из промышленных районов. И туда прилетело очень четко. Детонировало с обеда. И вот до позднего вечера происходила детонация снарядов на этом складе", – сообщил он.

Говоря о ситуации в области в целом, он отметил, что вторую неделю на Херсонщине украинские войска имеют тактические успехи.

"Мы имеем плавный прогресс по всей линии фронта. И со стороны Николаевского направления, и со стороны Криворожского. Оккупанты все же пытаются наступать, наносят массированный, но хаотичный огонь, поэтому выстрелы летят в жилые дома... Наши ВСУ дают четкие, направленные ударные действия, которые вычищают противника с их позиций, с их пресловутых линий обороны, которыми они хвастались – заливали три уровня защиты , бетонные ограждения и др. Но наши войска имеют успехи, которые должны перерасти в контрнаступление", - сказал Хлань.

Уже вторую неделю Силы обороны Украины успешно продвигаются к временно оккупированному россиянами Херсону.

Благодаря тактическим успехам украинские защитники приближаются с боями к Томиной балке, рассказал 14 июня советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань.

На Херсонщине украинские защитники осуществляют наступление по трем направлениям. От российских оккупантов освобожден поселок Таврическое.

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