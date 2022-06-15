В операционной зоне Оперативного командования "Юг" за сутки ликвидировано 70 оккупантов и более 60 единиц вражеской техники.
Об этом информирует ОК "Юг" в итогах суток 14 июня.
Отмечается, что противник в операционной зоне продолжает ведение боевых действий путем контрбатарейной борьбы. Активных наступательных действий не ведет, укрепляет оборонительные рубежи.
В то же время оккупационные войска дважды пытались нанести авиационный удар. Один вражеский вертолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.
"В ответ нашей авиацией нанесено 3 удара по скоплению живой силы и военной техники рашистів на Херсонщине. Также нанесены ракетные удары по складам горючего и району сосредоточения техники, уничтожено 2 командно-наблюдательных пункта противника", - сообщило командование.
По данным ОК "Юг", в числе уничтоженной вражеской техники, кроме вертолета также: самоходная пушка "Пион", реактивная система залпового огня "Град", 3 гаубицы 152 мм, 19 единиц бронированной и 33 автомобильной техники, 4 единицы инженерной техники. Также уничтожены 2 склада боеприпасов.
"Корабельная группировка вражеского флота в северо-западной части Черного моря в очередной раз переформатирована. 2 ракетных корабля и подводная лодка, снаряженные 20 крылатыми ракетами, продолжают создавать угрозу ракетной атаки с моря, 1 большой десантный корабль декларирует сохранение намерений на десантную операцию", - сообщило ОК "Юг".
Уже вторую неделю Силы обороны Украины успешно продвигаются к временно оккупированному россиянами Херсону.
Благодаря тактическим успехам украинские защитники приближаются с боями к Томиной балке, рассказал 14 июня советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань.
На Херсонщине украинские защитники осуществляют наступление по трем направлениям. От российских оккупантов освобожден поселок Таврическое.