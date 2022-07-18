Украинским бойцам поможет вооружение от партнеров.

Достаточно вероятно, что украинские военные перейдут в контрнаступление на нескольких направлениях уже до конца лета.

Такой прогноз сделал военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире общенационального марафона.

По его мнению, поставки западного оружия позволяют ВСУ уже сейчас готовиться к контрнаступательным действиям.

"На херсонском и харьковском направлениях можно говорить, что оккупационные войска перешли к пассивной обороне, они сдерживают наступление ВСУ. Поэтому следует говорить, что с получением оружия от партнеров, которое уже поступило в ВСУ, следует ожидать изменения военного противостояния. То есть контрнаступления украинских военных по нескольким направлениям уже до конца лета", – отметил он.

При этом эксперт добавил, что "основным военным театром" до конца лета будет оставаться донецкое направление.

Напомним, Дмитрий Снегирев объяснил, почему призывы к Западу предоставлять больше современного оружия сейчас бесполезны: украинским военным сначала нужно научиться его использовать.

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