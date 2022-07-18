Первым делом необходимо научить украинских бойцов им пользоваться, считает специалист.

В Украине разгоняется "зрада", что западные партнеры не предоставляют ВСУ большое количество новейшего вооружения. Военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснил, почему такие призывы бесполезны.

Свое мнение по этому поводу он высказал в эфире общенационального телемарафона.

"Разгоняется "зрада", что нам не хватает систем реактивного залпового огня, но у нас нет обученных экипажей. Мы можем говорить, что мы можем получить и 100 РСЗО, но они будут стоять мертвым грузом. Сейчас речь идет об обучении военных не только в Великобритании, но и в Германии, США, Испании и других странах членах НАТО по поводу овладения воинами новейшими образцами современного оружия", – отметил он.

По мнению эксперта, сейчас Украине важно получать от партнеров оружие советского образца, для использования которого военным не понадобятся дополнительные навыки.

Другой военный эксперт Олег Жданов считает, что США не спешат предоставлять Украине оружие, так как ждут, что в России произойдет "дворцовый переворот":

Он уверен, что в подразделениях ВСУ уже достаточно людей, а вот соответствующего оружия и бронетехники не хватает. По его мнению, Украина уже давно сформировала бы дополнительные бригады для усиления своих позиций на фронте, но без достаточного количества оружия это невозможно.

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