Белый дом обнародовал соответствующее письмо врача.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, который последние дни находился в самоизоляции, получил отрицательный тест на COVID-19.

Белый дом обнародовал соответствующее письмо врача Кевина О'Коннора относительно результатов анализа президента.

Согласно документу, у президента нет температуры, симптомы заболевания почти полностью исчезли.

Отмечается, что 26 июля утром и вечером были сделаны тесты. Которые показали одинаковый - отрицательный результат.

Ввиду этого президент отменит меры строгой изоляции, но будет продолжать носить маску в течение 10 полных дней, находясь рядом с другими людьми.

Как сообщал УНИАН, 21 июля на официальном сайте Белого дома было обнародовано сообщение, что утром президент США Джо Байден получил положительный результат теста на COVID-19.

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, президент полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован, и испытывал очень легкие симптомы. Он находился в изоляции в Белом доме и продолжал полностью выполнять все свои обязанности в течение этого времени.

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