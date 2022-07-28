В Белом доме считают, что следующие несколько недель войны будут иметь решающее значение.

Депутаты Палаты представителей США, присутствовавшие в среду на секретном брифинге по Украине, заявили, что представители администрации президента Байдена сообщили им, что более 75 000 россиян были убиты или ранены во время войны в Украине.

На брифинге также говорилось, что российские военные устали, но украинцы ищут дополнительные подкрепления, поскольку они планируют начать контрнаступление на юге до наступления зимы, сообщает CNN.

"Нас проинформировали, что более 75 000 русских были либо убиты, либо ранены, у вас есть невероятные инвестиции в их сухопутные войска, более 80% их сухопутных войск увязли, и они устали", об этом CNN сообщила член палаты представителей от Демократической партии Элисса Слоткин из Мичигана, которая работает в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил и недавно посетила Украину. "Но они все еще российские военные".

Американские и западные официальные лица в последние недели заявляли, что следующие несколько недель войны будут иметь решающее значение, потому что украинцы попытаются начать крупное контрнаступление на юге. Ричард Мур, глава британской секретной разведывательной службы МИ-6, заявил на прошлой неделе на Форуме безопасности в Аспене, что, по его мнению, россияне начнут терять пар в ближайшие недели, потому что у них заканчивается рабочая сила. Американские и западные официальные лица считают, что Украина будет стремиться вернуть Херсон, который с марта оккупирован Россией.

"Какой-то основной разговор на брифинге был, знаете, что еще мы можем и должны сделать для украинцев, буквально в ближайшие три-шесть недель, очень срочно. Украинцы хотят идти на юг и делать операции на юге. И мы хотим, чтобы они были максимально успешными", — сказал Слоткин.

"Я думаю, что то, что мы очень твердо услышали от президента Зеленского и подтвердили сегодня, это то, что украинцы действительно хотят несколько раз ударить Россию по зубам до наступления зимы, поставить ее в наилучшее возможное положение, особенно ударить ее на юге", — добавил Слоткин.

Во время брифинга Слоткин сказал, что обе партии поддерживают отправку в Украину ракет большой дальности, известных как ATACMS, которые могут поражать расстояние до 180 миль (более 280 километров). Украинцы месяцами призывали США предоставить эти системы, потому что высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) могут поражать только на расстоянии около 49 миль (более 78 километров).

Но советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на прошлой неделе на Форуме безопасности в Аспене повторил, что США не будут предоставлять ATACMS, потому что они могут быть использованы для нанесения ударов по территории России, что приведет к еще большей эскалации войны.

Сенат США также проведет собственный брифинг по Украине. Изначально он был запланирован на сегодня, но его пришлось перенести.

Напомним, сегодня ВСУ на юге Украины ликвидировали 66 оккупантов и поразили пять вражеских опорных пунктов.

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