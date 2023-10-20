Диктатор заслушал доклады о ходе боевых действий на украинском фронте.

В ночь на 20 октября российский диктатор Владимир Путин якобы побывал в Ростове-на-Дону. Он посетил военный штаб и заслушал начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на фронте.

Кремлевский пул "РИА Новости" в Telegram опубликовал короткое видео, на котором виден момент встречи Путина и Герасимова. Пропагандисты говорят, что диктатор прибыл в Ростов поздно вечером.

Герасимов рассказал Путину о ходе войны, в частности отчитался, что объединенная группировка войск решает свои задачи "в соответствии с планом СВО". После этого Путин поговорил с другими командирами.

"Всем командирам привет передавайте. Всего хорошего", – цитируют Путина пропагандисты.

Слухи о болезнях Путина

Напомним, что в последнее время распространяется все больше слухов, что на публику выпускают двойников Путина. В конце лета в сети появилась информация, что самочувствие Владимира Путина серьезно ухудшилось на фоне длительного заболевания. СМИ писали, что у диктатора наблюдались серьезные нарушения психического состояния. Кроме того, сообщалось, что главарь РФ находится в депрессии и иногда неадекватно ведет себя.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий летом прошлого года говорил, что Путин болен физически и морально. По его словам, у диктатора есть шизофрения.

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