Спутниковые снимки были сделаны за несколько дней до заявления Путина о патрулировании Черного моря этими самолетами.

На днях российский диктатор Владимир Путин заявил, что истребители МиГ-31, которые являются носителем ракет "Кинжал", будут патрулировать Черное море. Эти самолеты уже находятся в оккупированном Крыму.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные OSINT-аналитиком MT Anderson в соцсети Х. Самолеты базируются на аэродроме "Бельбек" в Севастополе.

Примечательно, что свое заявление о патрулировании Путин сделал 18 октября. В то же время аналитик отметил, что снимки были сделаны несколькими днями ранее – 15 октября.

Видео дня

На них можно заметить, что, кроме Су-30 и Су-27, на взлетной полосе есть четыре МиГ-31.

МиГ-31К будут патрулировать Черное море: реакция экспертов и ВСУ

Начальница координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что эти слова Путина – больше давление на население южных регионов и попытки напугать людей. Она отметила, что в случае взлета МиГ-31К тревогу объявляют по всей стране, поэтому "с какого рубежа они будут заходить на удар, не так принципиально".

В то же время авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап подчеркнул, что эти самолеты не смогут поражать "Кинжалами" цели в самом Черном море, поскольку зона слишком мала. По его словам, дистанция от точки, где было принято решение о пуске "Кинжалов", до цели должна составлять несколько сотен метров.

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